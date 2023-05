3. Liga: VfB Oldenburg – FSV Zwickau (Sonntag, 13:00 Uhr)

Der FSV Zwickau trifft am Sonntag (13:00 Uhr) auf Oldenburg. Letzte Woche gewann Oldenburg gegen den SV Waldhof Mannheim mit 3:1. Somit nimmt VfB Oldenburg mit 35 Punkten den 17. Tabellenplatz ein. Jüngst brachte SG Dynamo Dresden Zwickau die 20. Niederlage des laufenden Fußballjahres bei. Gelingt dem FSV Zwickau die Revanche? Im Hinspiel kassierten die Gäste eine knappe Niederlage gegen VfB Oldenburg.

Auf des Gegners Platz hat Zwickau noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst zehn Zählern unterstreicht. Im Angriff weist die Mannschaft von Trainer Ronny Thielemann deutliche Schwächen auf, was die nur 38 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte der FSV Zwickau in den vergangenen fünf Spielen.