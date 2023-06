Neuer Sportchef für Absteiger! Bielefeld setzt auf Mutzel

Mutzel soll Arminias Wiederaufstieg vorbereiten

"Ich gehe die Aufgabe mit großer Freude und Überzeugung an", sagte der frühere HSV-Sportdirektor Mutzel: "Ich blicke positiv nach vorn und gehe unsere Herausforderungen sofort mit vollem Einsatz an."

Die Arminia war in der Relegation am SV Wehen Wiesbaden gescheitert und damit zum zweiten Mal nacheinander abgestiegen. Nach dem 0:4 in Wiesbaden mit den Ausschreitungen Bielefelder Fans folgte am Dienstag ein 1:2 - der DSC muss sich nun auf allen Ebenen neu aufstellen.