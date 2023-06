Tränen auf der Alm! Bielefeld-Abstieg besiegelt

„Das fühlt sich jetzt erstmal ein paar Tage richtig scheiße an“, sagte Kapitän Fabian Klos bei SAT1 . „Ich habe das damals schonmal erlebt. Damals als wir schonmal in die dritte Liga runter gegangen sind haben wir das als Neuanfang genutzt und haben das als Chance gesehen. Ich hoffe das wir die Möglichkeit dazu jetzt auch nutzen.“

Klos, den die Arminia-Fans von ihren Schmährufen aussparten und sogar feierten, zog ein ernüchterndes Fazit: „Es zieht sich durch die ganze Saison. Da braucht man jetzt auch nicht groß drumherum reden. Wir haben jetzt ein Jahr lang gesagt, dass wir eigentlich die Qualität haben, um Spiele zu gewinnen und um ganz woanders zu stehen in der Tabelle. Wenn man so viele Gegentore bekommt in einer Saison, dann hat man die Qualität vielleicht doch nicht gehabt.“