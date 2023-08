BVB-Neuzugang in Rekordzeit zum Fanliebling

Dieser Name ist Programm: Jermain Nischalke! Der Neuzugang der U23 erobert die Fan-Herzen bei Borussia Dortmund regelrecht im Sturm – angesichts der Rivalität zum FC Schalke 04 kein Wunder bei diesem markanten Nachnamen.

Erst am 3. August auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg verpflichtet, feierte der Stürmer bereits zwei Tage später sein BVB-Debüt für die zweite Mannschaft, als er zum Drittliga -Auftakt beim torlosen Remis bei Preußen Münster nach 84 Minuten eingewechselt wurde.

Nischalke-Trikots der neue BVB-Verkaufsschlager

„Ihr habt es ja so gewollt“, verkündete er bei Twitter in einer kurzen Videobotschaft nach seiner Verpflichtung. Nischalke spielte damit auf die zahlreichen Kommentare der Fans an, die ihn schon nach seinem Wechsel zum Nürnberger Regionalliga-Team nach Dortmund locken wollten.