3. Liga: FC Erzgebirge Aue – MSV Duisburg, 1:1 (1:0)

Borys Tashchy brachte den Gast in der 29. Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Duisburg brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Aue hatte bis zur Pause Bestand. Niklas Kölle traf zum 1:1 zugunsten des MSV Duisburg (61.). Wenig später kamen Robin Müller und Niclas Stierlin per Doppelwechsel für Kolja Pusch und Marvin Bakalorz auf Seiten der Zebras ins Match (62.). Die 1:1-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Referee Florian Exner die Partie nach 90 Minuten abpfiff.