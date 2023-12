3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SV Sandhausen, 4:0 (0:0)

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In Durchgang zwei lief Tim Maciejewski anstelle von Sebastian Stolze für den SV Sandhausen auf. Yannick Deichmann brachte den Gast in der 50. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. In der 55. Minute legte Jannik Mause mit dem rechten Fuß zum 2:0 zugunsten des FC Ingolstadt 04 nach. In der 66. Minute stellten die Sandhäuser personell um: Per Doppelwechsel kamen Franck Evina und Luca Zander auf den Platz und ersetzten Alexander Mühling und Christoph Ehlich. Mit dem rechten Fuß baute Testroet den Vorsprung des FCI in der 71. Minute aus. Felix Keidel beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 4:0 zugunsten der Heimmannschaft über die Linie (78.). Letztlich feierte Ingolstadt gegen Sandhausen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.