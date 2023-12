3. Liga: Rot-Weiss Essen – SV Sandhausen, 1:2 (0:1)

Bekir El-Zein brachte Essen in der 38. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Die Sandhäuser nahmen die knappe Führung mit in die Kabine. Das 2:0 des Gasts stellte El-Zein per Rechtsschuss sicher. In der 65. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Wenig später kamen Ron Berlinski und Moussa Doumbouya per Doppelwechsel für Leonardo Vonić und Isaiah Young auf Seiten von Rot-Weiss Essen ins Match (69.). Mit einem Rechtsschuss von Berlinski kam der Gastgeber noch einmal ran (73.). In den 90 Minuten war Sandhausen im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Essen und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.