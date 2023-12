3. Liga: SpVgg Unterhaching – SC Preußen Münster, 3:2 (1:1)

Yassine Bouchama brachte das Heimteam in der achten Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Die passende Antwort hatte Simon Skarlatidis parat, als er in der elften Minute zum Ausgleich traf. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Joel Grodowski verwandelte in der 60. Minute einen Elfmeter und brachte Münster die 2:1-Führung. Haching drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Aaron Keller und Ben Westermeier sorgen, die per Doppelwechsel für Boipelo Mashigo und Sebastian Maier auf das Spielfeld kamen (61.). Manuel Stiefler war zur Stelle und markierte das 2:2 von SpVgg Unterhaching (67.). Keller traf per Rechtsschuss zur 3:2-Führung für Unterhaching (68.). Am Ende behielt Haching gegen SC Preußen Münster die Oberhand.