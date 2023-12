3. Liga: SV Sandhausen – VfB Lübeck, 1:2 (0:2)

Manuel Farrona-Pulido traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für Lübeck (17.). Mit dem rechten Fuß baute Tarik Gözüsirin den Vorsprung von VfB Lübeck in der 20. Minute aus. Nach nur 28 Minuten verließ David Otto von Sandhausen das Feld, Richard Meier kam in die Partie. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der Halbzeit nahm der SV Sandhausen gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Alexander Fuchs und Luca Zander für Felix Göttlicher und Jonas Weik auf dem Platz. In der 65. Minute stellte Lübeck personell um: Per Doppelwechsel kamen Mats Facklam und Robin Velasco auf den Platz und ersetzten Cyrill Akono und Farrona-Pulido. Livan Burcu stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit links den Stand von 1:2 für die Sandhäuser her (89.). Obwohl VfB Lübeck nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Sandhausen zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.