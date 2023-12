3. Liga: SV Waldhof Mannheim – FC Erzgebirge Aue, 3:0 (2:0)

Bentley Bahn brachte Mannheim in der 24. Minute nach vorn. Malte Karbstein versenkte die Kugel zum 2:0 für das Heimteam (27.). Die Hintermannschaft des FC Erzgebirge Aue ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Das 3:0 des SV Waldhof Mannheim stellte Bahn per Rechtsschuss sicher. In der 60. Minute traf er zum zweiten Mal in der Partie. Waldhof stellte in der 89. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Samuel Abifade, Per Lockl und Pascal Sohm für Bahn, Kelvin Arase und Kennedy Okpala auf den Platz. Letztlich fuhr Mannheim einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.