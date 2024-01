3. Liga: FC Erzgebirge Aue – Rot-Weiss Essen, 2:1 (0:1)

Die 6.569 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Isaiah Young brachte Essen bereits in der ersten Minute in Front. Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Marcel Bär traf zum 1:1 zugunsten von Aue (61.). Gleich drei Wechsel nahm die Heimmannschaft in der 73. Minute vor. Marco Schikora, Omar Sijarić und Borys Tashchy verließen das Feld für Erik Majetschak, Sean Seitz und Maxi Thiel. In der 80. Minute stellte Rot-Weiss Essen personell um: Per Doppelwechsel kamen Moussa Doumbouya und Andreas Wiegel auf den Platz und ersetzten Leonardo Vonić und Young. Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Mirnes Pepić. In der Nachspielzeit war Pepić zur Stelle und markierte den Führungstreffer für den FC Erzgebirge Aue (94.). Letzten Endes ging Aue im Duell mit Essen als Sieger hervor.