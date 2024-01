3. Liga: FC Erzgebirge Aue – TSV 1860 München (Samstag, 14:00 Uhr)

1860 trifft am Samstag (14:00 Uhr) auf den FC Erzgebirge Aue. Aue siegte im letzten Spiel gegen VfB Lübeck mit 2:0 und liegt mit 34 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Der TSV 1860 München kam zuletzt gegen den SV Sandhausen zu einem 1:1-Unentschieden. Der FC Erzgebirge Aue verbuchte im Hinspiel einen Erfolg und brachte einen 2:1-Sieg zustande.

In der Fremde ist bei 1860 noch Sand im Getriebe. Erst elf Punkte sammelte man bisher auswärts. Der Gast steht aktuell auf Position 14 und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Die bisherige Ausbeute des TSV 1860 München: sieben Siege, vier Unentschieden und elf Niederlagen. Nur einmal ging 1860 in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.