3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SC Preußen Münster, 1:1 (1:1)

Joel Grodowski brachte Ingolstadt in der vierten Minute per Linksschuss ins Hintertreffen. Das 1:1 des Heimteams bejubelte Pascal Testroet (12.). Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Referee Felix Prigan die Akteure in die Pause. In der 61. Minute stellte SC Preußen Münster personell um: Per Doppelwechsel kamen Marc Lorenz und Shaibou Oubeyapwa auf den Platz und ersetzten Yassine Bouchama und Daniel Kyerewaa. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es dem FC Ingolstadt 04 nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.