3. Liga: FC Viktoria Köln – SpVgg Unterhaching, 2:1 (2:0)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Vikt. Köln bereits in Front. Michael Schultz markierte in der vierten Minute die Führung. Luca Marseiler versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für den Gastgeber (23.). Mit der Führung für den FC Viktoria Köln ging es in die Halbzeitpause. Zum Seitenwechsel ersetzte Patrick Hobsch von SpVgg Unterhaching seinen Teamkameraden Ben Westermeier. Viktoria konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei Vikt. Köln. Suheyel Najar ersetzte Donny Bogićević, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Mit einem Rechtsschuss von Hobsch kam Unterhaching noch einmal ran (69.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahmen die Gäste noch einen Doppelwechsel vor, sodass Alexander Leuthard und Maximilian Welzmüller für Dennis Waidner und Simon Skarlatidis weiterspielten (87.). Obwohl dem FC Viktoria Köln nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Haching zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.