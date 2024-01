3. Liga: Hallescher FC – FC Ingolstadt 04 (Samstag, 14:00 Uhr)

Halle konnte in den letzten zwei Spielen nicht punkten. Mit dem FCI kommt am Samstag auch noch ein starker Gegner. Die elfte Saisonniederlage kassierte Hallescher FC am letzten Spieltag gegen Rot-Weiss Essen. Das letzte Ligaspiel endete für Ingolstadt mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den FC Erzgebirge Aue. Im Hinspiel siegte der FC Ingolstadt 04 bereits sehr deutlich mit 4:0.