3. Liga: SG Dynamo Dresden – SV Sandhausen, 0:1 (0:1)

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schoss Markus Pink den Führungstreffer für den Gast. Zur Pause wusste der SV Sandhausen eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der Pause stellten die Sandhäuser personell um: Per Doppelwechsel kamen Christoph Ehlich und Sebastian Stolze auf den Platz und ersetzten Dennis Diekmeier und Jonas Weik. Nachdem Alexander Fuchs vom Unparteiischen Tobias Reichel mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste Sandhausen in Unterzahl agieren (88.). Schlussendlich pfiff der Unparteiische Tobias Reichel das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Der SV Sandhausen brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.