3. Liga: SG Dynamo Dresden – SV Sandhausen (Samstag, 14:00 Uhr)

Dresden will die Erfolgsserie von drei Siegen gegen die Sandhäuser ausbauen. SG Dynamo Dresden gewann das letzte Spiel gegen DSC Arminia Bielefeld mit 1:0 und belegt mit 43 Punkten den zweiten Tabellenplatz. Sandhausen erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:2 als Verlierer im Duell mit VfB Lübeck hervor. Im Hinspiel erlitten die Gastgeber eine knappe 0:1-Niederlage gegen den SV Sandhausen. Springt dieses Mal mehr für Dynamo Dresden heraus?

Angesichts der guten Heimstatistik (8-0-1) dürfte Dresden selbstbewusst antreten. Wer SG Dynamo Dresden besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 17 Gegentreffer kassierte Dynamo Dresden. 14 Siege und ein Remis stehen fünf Pleiten in der Bilanz von Dresden gegenüber. Zuletzt lief es recht ordentlich für SG Dynamo Dresden – neun Zähler aus den letzten fünf Partien lautet der Ertrag.