3. Liga: SSV Ulm 1846 – SpVgg Unterhaching, 2:0 (1:0)

Felix Higl traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für SSV Ulm 1846 (19.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Gastgeber mit einer Führung in die Kabine gingen. Wenig später kamen Bastian Allgeier und Thomas Kastanaras per Doppelwechsel für Romario Rösch und Higl auf Seiten von SSV Ulm ins Match (64.). Kastanaras stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit links den Stand von 2:0 für SSV Ulm 1846 her (87.). Zum Schluss feierte SSV Ulm einen dreifachen Punktgewinn gegen SpVgg Unterhaching.