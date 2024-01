3. Liga: SSV Ulm 1846 – SpVgg Unterhaching (Sonntag, 16:30 Uhr)

Am Sonntag trifft SSV Ulm auf Haching. Beim 1. FC Saarbrücken gab es für SSV Ulm 1846 am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage. SpVgg Unterhaching erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:2 als Verlierer im Duell mit dem SSV Jahn Regensburg hervor. Das Hinspiel zwischen Unterhaching und SSV Ulm endete 3:2.