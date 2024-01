3. Liga: SV Sandhausen – FC Erzgebirge Aue, 1:0 (1:0)

Alexander Mühling schoss in der 31. Minute vom Elfmeterpunkt das erste Tor des Spiels für den SV Sandhausen. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung des Gastgebers bestehen. In Durchgang zwei lief Kilian Jakob anstelle von Omar Sijarić für Aue auf. In der 69. Minute stellten die Gäste personell um: Per Doppelwechsel kamen Erik Majetschak und Joshua Schwirten auf den Platz und ersetzten Marco Schikora und Mirnes Pepić. Letztendlich gelang es dem FC Erzgebirge Aue im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende waren die Sandhäuser die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.