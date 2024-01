3. Liga: TSV 1860 München – SV Sandhausen, 1:1 (0:1)

Der SV Sandhausen ging durch Richard Meier in der 20. Minute in Führung. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der Gast einen knappen Vorsprung herausgespielt. Der TSV 1860 München stellte in der 61. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Michael Glück, Mansour Ouro-Tagba und Manfred Starke für Eroll Zejnullahu, Marlon Frey und Fabian Greilinger auf den Platz. Leroy Kwadwo ließ sich in der 67. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für die Gastgeber. Letzten Endes wurde im Aufeinandertreffen von 1860 mit den Sandhäuser kein Sieger ermittelt.