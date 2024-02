3. Liga: 1. FC Saarbrücken – DSC Arminia Bielefeld, 1:1 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. In der Pause stellte Saarbrücken personell um: Per Doppelwechsel kamen Julian Günther-Schmidt und Simon Stehle auf den Platz und ersetzten Kasim Rabihic und Amine Naifi. Nicklas Shipnoski traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Bielefeld (63.). Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Stehle für den 1. FC Saarbrücken zum 1:1 traf (94.). Letztlich gingen die Heimmannschaft und DSC Arminia Bielefeld mit jeweils einem Punkt auseinander.