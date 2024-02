3. Liga: Bittere Derby-Pleite für Dynamo

Dynamo Dresden hat im Kampf um den Aufstieg in der 3. Liga einen gehörigen Dämpfer hinnehmen müssen und den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Die Mannschaft von Markus Anfang verlor das prestigeträchtige Sachsen-Derby bei Erzgebirge Aue mit 1:2 (0:1)

Marcel Bär brachte die Veilchen in der 36. Minute in Führung, Tim Danhof erhöhte in der 77. Minute. Robin Meißner gelang nur noch der Anschluss (81.). Mit einem Erfolg wäre Dresden, zuletzt noch 7:2-Sieger gegen Lübeck, wegen der besseren Tordifferenz an Spitzenreiter Jahn Regensburg vorbeigezogen.