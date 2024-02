3. Liga: DSC Arminia Bielefeld – SpVgg Unterhaching, 1:2 (0:2)

Bielefeld geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Raphael Schifferl das schnelle 1:0 für SpVgg Unterhaching erzielte. Ben Westermeier versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für Unterhaching (35.). Die Hintermannschaft von DSC Arminia Bielefeld ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit einem Wechsel – Nassim Boujellab kam für Kaito Mizuta – startete das Heimteam in Durchgang zwei. Durch einen von Merveille Biankadi verwandelten Elfmeter gelang der Arminia in der 58. Minute der 1:2-Anschlusstreffer. Wenig später kamen Maurice Krattenmacher und Maximilian Welzmüller per Doppelwechsel für Patrick Hobsch und Nils Ortel auf Seiten von Haching ins Match (74.). Obwohl dem Gast nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Bielefeld zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.