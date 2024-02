3. Liga: FC Erzgebirge Aue – TSV 1860 München, 0:0 (0:0)

Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen Aue und 1860 vergeblich. Am Ende stand es immer noch 0:0. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der TSV 1860 München vom Favoriten. Im Hinspiel war dem FC Erzgebirge Aue in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Aue stellte in der 69. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Steffen Meuer, Joshua Schwirten und Sean Seitz für Omar Sijarić, Erik Majetschak und Marvin Stefaniak auf den Platz. In der 83. Minute stellte 1860 personell um: Per Doppelwechsel kamen Marlon Frey und Abed Nankishi auf den Platz und ersetzten Manfred Starke und Morris Schröter. Schiedsrichter Leonidas Exuzidis schickte Phillipp Steinhart von den Gästen mit Rot zum Duschen (86.). Schließlich pfiff Leonidas Exuzidis das Spiel ab und damit waren nach torloser erster Halbzeit auch im zweiten Teil keine Treffer zu bewundern. Die Teams trennten sich am Ende mit einer Nullnummer voneinander.