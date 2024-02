3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SG Dynamo Dresden, 2:1 (2:0)

Der FCI erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jannik Mause traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Nach nur 30 Minuten verließ Yannick Deichmann vom Heimteam das Feld, Felix Keidel kam in die Partie. Sebastian Grønning, der von der Bank für Pascal Testroet kam, sollte für neue Impulse bei Ingolstadt sorgen (39.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Grønning einen weiteren Treffer für den FC Ingolstadt 04. Mit der Führung für den FCI ging es in die Halbzeitpause. Mit einem Wechsel – Ahmet Arslan kam für Jonathan Meier – startete Dresden in Durchgang zwei. Anstelle von Benjamin Kanurić war nach Wiederbeginn Bryang Kayo für Ingolstadt im Spiel. In der 64. Minute stellte SG Dynamo Dresden personell um: Per Doppelwechsel kamen Lucas Cueto und Robin Meißner auf den Platz und ersetzten Jakob Lemmer und Paul Will. Durch einen Rechtsschuss von Meißner kam der Gast noch einmal ran (82.). Obwohl dem FC Ingolstadt 04 nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Dynamo Dresden zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.