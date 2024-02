3. Liga: FC Ingolstadt 04 – SG Dynamo Dresden (Sonntag, 13:30 Uhr)

Der FCI fordert im Topspiel Dynamo Dresden heraus. Letzte Woche siegte der FC Ingolstadt 04 gegen den 1. FC Saarbrücken mit 2:0. Damit liegt Ingolstadt mit 36 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Am letzten Spieltag nahm Dresden gegen Borussia Dortmund II die siebte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Mit der Unterstützung des heimischen Publikums im Rücken war es SG Dynamo Dresden gelungen, das Hinspiel mit 2:0 für sich zu entscheiden.

Wer den FCI als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 55 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen des Gastgebers stets gesorgt, mehr Tore als Ingolstadt (43) markierte nämlich niemand in der 3. Liga. Zehn Siege, sechs Unentschieden und sieben Niederlagen stehen bis dato für den FC Ingolstadt 04 zu Buche.