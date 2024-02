3. Liga: FC Ingolstadt 04 – Sport-Club Freiburg II, 2:3 (2:1)

Maximilian Breunig traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Freiburg II (6.). Das 1:1 des FC Ingolstadt 04 stellte Sebastian Grønning sicher (19.). Jannik Mause verwandelte in der 47. Minute einen Elfmeter und brachte dem Gastgeber die 2:1-Führung. Der FCI nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Anstelle von Lukáš Ambros war nach Wiederbeginn Joel Bichsel für den Sport-Club Freiburg II im Spiel. Schiedsrichter Tom Bauer zeigte Bryang Kayo in der 57. Minute die Ampelkarte, sodass Ingolstadt in der Folge in Unterzahl agierte. Der FC Ingolstadt 04 stellte in der 64. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Felix Keidel, Ryan Malone und Moritz Seiffert für Benjamin Kanurić, Grønning und Leon Guwara auf den Platz. Gelesen war die Messe für den Sport-Club noch nicht, als Franci Bouebari und Yann Sturm bei einem Doppelwechsel für Alexander Lungwitz und Luca Marino auf das Feld kamen (80.). Sturm stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit links den Stand von 2:2 für den Tabellenletzten her (89.). Kurz darauf traf Breunig in der Nachspielzeit für den Gast (92.). Es sprach beinahe alles dafür, dass er das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab der FCI die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.