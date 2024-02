3. Liga: FC Ingolstadt 04 – Sport-Club Freiburg II (Freitag, 19:00 Uhr)

Die Zweitvertretung von Freiburg konnte in den letzten vier Spielen nicht punkten. Mit dem FCI wartet am Freitag auch noch ein starker Gegner. Die achte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Ingolstadt gegen den TSV 1860 München. Am letzten Spieltag nahm der Sport-Club Freiburg II gegen DSC Arminia Bielefeld die 19. Niederlage in dieser Spielzeit hin. Das Hinspiel ging 4:1 zugunsten des FC Ingolstadt 04 aus.