3. Liga: Freiburg II sorgt für kurioses Novum im deutschen Fußball

Bislang war Benjamin Uphoff die größte Konstante im Freiburger Tor. Uphoff kommt bereits auf 14 Einsätze. Neben ihm standen aber auch schon der erst 18-jährige Jaaso Jantunen (sechs Einsätze), Niklas Sauter (drei Einsätze) und Sebastian Hornung (zwei Einsätze) von Beginn an im Tor. Hinzu kommt noch der Kurzeinsatz von Laurin Mack, der am 5. Spieltag ins Freiburger Tor musste, nachdem sich Uphoff in der 83. Minute verletzt hatte.

Wichtiger Freiburg-Sieg im Abstiegskampf

Schneller konnte bei seinem Debüt in Ingolstadt auch direkt einen Auswärtssieg feiern. Die Breisgauer drehten die Partie am Freitagabend spät noch zu ihren Gunsten. Nachdem Freiburg zunächst 1:2 im Rückstand war, sorgten Yann Sturm (89. Minute) und Maximilian Breunig (90+2) für die Wende. Breunig hatte Freiburg bereits in der sechsten Minute in Führung gebracht, ehe Jannik Mause und Bryan Kayo Ingolstadt zwischenzeitlich auf Siegkurs brachten.