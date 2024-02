3. Liga: SC Preußen Münster – SV Sandhausen, 1:1 (0:1)

Markus Pink brachte Münster in der 35. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Zur Pause behielt der SV Sandhausen die Nase knapp vorn. In der Halbzeit nahm SC Preußen Münster gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Yassine Bouchama und Sebastian Mrowca für Daniel Kyerewaa und Jano ter Horst auf dem Platz. Die Heimmannschaft drängte auf den Ausgleich. Für frischen Wind sollten Thorben Deters und Gerrit Wegkamp sorgen, die per Doppelwechsel für Rico Preißinger und Malik Batmaz auf das Spielfeld kamen (58.). Die Sandhäuser mussten den Treffer von Joel Grodowski zum 1:1 hinnehmen (66.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Münster und Sandhausen spielten unentschieden.