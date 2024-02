3. Liga: SpVgg Unterhaching – Borussia Dortmund II, 3:4 (1:0)

3.500 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Haching schlägt – bejubelten in der 39. Minute den Treffer von Patrick Hobsch zum 1:0. Die Heimmannschaft führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der 54. Minute brachte Ayman Azhil den Ball im Netz von SpVgg Unterhaching unter. Sebastian Maier traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Unterhaching (58.). Wenig später verwandelte Ole Pohlmann einen Elfmeter zum 2:2 zugunsten von Dortmund II (62.). In der 66. Minute stellte Haching personell um: Per Doppelwechsel kamen Simon Skarlatidis und Maximilian Welzmüller auf den Platz und ersetzten Ben Westermeier und Maier. Gleich drei Wechsel nahm Borussia Dortmund II in der 68. Minute vor. Julian Hettwer, Antonios Papadopoulos und Bjarne Pudel verließen das Feld für Falko Michel, Franz Pfanne und Mario Šuver. Dass SpVgg Unterhaching in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Manuel Stiefler, der in der 76. Minute zur Stelle war. Pohlmann schockte Unterhaching und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den BVB II (80./88.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Marc Philip Eckermann gewann Dortmund II gegen Haching.