3. Liga: SpVgg Unterhaching – SC Verl, 1:0 (0:0)

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Aaron Keller traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für SpVgg Unterhaching (49.). In der 59. Minute stellte der SC Verl personell um: Per Doppelwechsel kamen Barne Pernot und Niclas Nadj auf den Platz und ersetzten Torge Paetow und Berkan Taz. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen Unterhaching und Verl aus.