3. Liga: SV Sandhausen – Hallescher FC, 1:1 (1:0)

Patrick Greil brachte Hallescher FC in der 31. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Zur Pause behielt Sandhausen die Nase knapp vorn. Jonas Nietfeld, der von der Bank für Tarsis Bonga kam, sollte für neue Impulse bei Halle sorgen (61.). Wenig später kamen Livan Burcu und David Otto per Doppelwechsel für Sebastian Stolze und Markus Pink auf Seiten des SV Sandhausen ins Match (62.). Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Nietfeld für Hallescher FC zum 1:1 traf (91.). Letztlich gingen die Sandhäuser und Halle mit jeweils einem Punkt auseinander.