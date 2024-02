3. Liga: SV Sandhausen – SSV Jahn Regensburg, 6:3 (3:3)

Noah Ganaus brachte den SV Sandhausen in der dritten Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Der SSV machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Christian Viet (8.). Dominik Kother legte in der elften Minute zum 3:0 für die Gäste nach. Patrick Greil trug sich in der 13. Spielminute in die Torschützenliste ein. Für das 2:3 der Sandhäuser zeichnete Yassin Ben Balla verantwortlich (15.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. In der Pause stellte Regensburg personell um: Per Doppelwechsel kamen Elias Huth und Robin Ziegele auf den Platz und ersetzten Niclas Anspach und Rasim Bulić. Dem 4:3 durch Greil (60.) ließen Livan Burcu (68.) und David Otto (82.) weitere Treffer für Sandhausen folgen. Der SSV Jahn Regensburg stellte in der 72. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Tobias Eisenhuth, Bryan Hein und Valdrin Mustafa für Kother, Benedikt Saller und Ganaus auf den Platz. Mit dem Schlusspfiff durch Schiedsrichter Florian Badstübner siegte der SV Sandhausen gegen den SSV.