25 Jahre Odyssee! "Ein Start-Up mit Tradition dahinter"

Vom Bundesliga-Abenteuer des SSV Ulm hat sich vor allem ein legendärer Moment in die audiovisuellen Geschichtsbücher eingebrannt. Oder besser ein Wort: „Skandal!“

Ein wütender Janusz Gora echauffierte sich auf diese Weise im September 1999 beim Gang in die Kabine über die vier Platzverweise gegen sein Team beim Auswärtsspiel in Rostock. Mit dem Aufstieg ins Oberhaus war den Ulmern 1999 der sensationelle Durchmarsch von der damals drittklassigen Regionalliga bis in die Bundesliga gelungen. Doch die Spatzen blieben ein One-Hit-Wonder.