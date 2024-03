3. Liga: Ulm verdrängt Dresden von Aufstiegsplatz

Das Schneckenrennen an der Spitze der 3. Fußball-Liga geht weiter. Zum dritten Mal nacheinander blieben am 28. Spieltag Tabellenführer Jahn Regensburg (1:3 bei Waldhof Mannheim) und der bisherige Topverfolger Dynamo Dresden (0:1 beim Halleschen FC) sieglos. Nutznießer war Aufsteiger SSV Ulm, der durch ein spätes 1:0 (0:0) bei 1860 München vom Relegationsrang an Dresden vorbei auf den zweiten Aufstiegsplatz kletterte.