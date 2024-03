Die Nerven liegen blank: Der HSV der 3. Liga?

Die Niederlage am 28. Spieltag in Halle war eine zu viel. Dynamo Dresden hat seinen Vorsprung auf die Konkurrenz endgültig verspielt. Nach dem 20. Spieltag hatte das Team aus Elbflorenz noch zehn Punkte Vorsprung auf Tabellenplatz drei. Nach der Niederlage vom Samstag steht man nun auf genau diesem.

Die Nerven bei Dynamo liegen dabei blank. Nach der schwachen Leistung in Halle zofften sich Stefan Kutschke und Manuel Schäffler noch auf dem Platz. Nachher ging es in den Katakomben noch richtig rund. Nachdem die siegreichen Hausherren lautstark in der Kabine feierten, verloren einige Dynamo-Spieler die Nerven. Mit wüsten Schimpfwörtern zoffte man sich in der Kabine. Die Dresdner wollten von der Siegesfeier ihrer Konkurrenten nichts hören.

„Jedes Mal müssen wir uns derzeit so eine Scheiße anhören nach dem Spiel“, ärgerte sich Paul Will im Interview. Abseits der Mikrofone sollen noch viel derbere Äußerungen gefallen sein.

Scharfe Kritik an den Spielern

„Wir haben heute ein Spiel gesehen, das sehr zerfahren war, sehr wild war, viele lange Bälle, wenig Fußball. Da muss man sagen, wenn du hinten raus das Spiel durch einen Standard verlierst, dann bist du auch selbst schuld. Da gab es die ein oder andere Situation, über die ich mit den Jungs nochmal reden möchte, weil das geht so nicht“, sagte Anfang in der Pressekonferenz nach dem Spiel.

„Endspiele“ für Anfang?

Dynamo-Boss Becker muss gehen

Es fehle das notwendige Vertrauen, „dass unsere ambitionierten Vereinsziele kurz- und mittelfristig gemeinsam mit Ralf Becker realisiert werden können. Vor den kommenden zehn Spielen in der 3. Liga bedarf es einer gemeinsamen Kraftanstrengung, die im Verein kommunikativ und transparent erfolgen muss“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Heinig in einem Klub-Statement.

Zudem hatte man schon in der Vorsaison den Aufstieg auf den letzten Metern verspielt. Damals galt die 0:2-Niederlage in Saarbrücken am 32. Spieltag als der Todesstoß für Dynamos Aufstiegs-Pläne. Im Frühjahr will es bei den Dresdnern, ähnlich wie beim HSV in der zweiten Liga, also einfach nicht laufen.