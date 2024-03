Münster stürzt Dynamo in die Krise

Preußen Münster eilt weiterhin von Sieg zu Sieg. Die Mannschaft von Sascha Hildmann gewinnt bereits das siebente Ligaspiel in Folge. Steht nun auf dem dritten Tabellenplatz.

Über weite Strecken war das Spiel gegen Dynamo Dresden eher ereignislos. Dynamo hatte in der 17. Spielminute die erste Chance der Partie, als Bünning nach einem Arslan-Freistoß an die Latte köpfte. Danach ebbte die Partie für lange Zeit ab. Die Gäste aus Elbflorenz waren zwar leicht überlegen, konnten ihren Ballbesitz aber nicht in Torchancen ummünzen.