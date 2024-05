Sreto Ristic übernimmt: Sandhausen findet Keller-Nachfolger

Fußball-Drittligist SV Sandhausen hat einen neuen Trainer gefunden. Sreto Ristic wird den SVS zur kommenden Saison übernehmen und die Nachfolge von Jens Keller antreten. „Er kennt sich in der 3. Liga hervorragend aus und weiß darüber hinaus, worauf es in Sandhausen ankommt“, erklärte SVS-Präsident Jürgen Machmeier in einer Mitteilung des Vereins am Freitag. Über die Vertragslaufzeit machte der Verein keine Angaben.