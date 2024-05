Trainerin schreibt deutsche Fußball-Geschichte: Sabrina Wittmann doppelt historisch

Der FCI bejubelte dank eines Treffers tief in der Nachspielzeit ein 1:1-Unentschieden. Den Ausgleich hatte Wittmann dabei eingewechselt, Joker Sebastian Grönning schlug in der 95. Minute zurück.

„Wie in Trance, es war ein unfassbar schöner Moment“, sagte Wittmann über das erlösende Tor bei MagentaSport. Kennedy Okpala hatte in der 47. Minute zuvor für Mannheim getroffen, die letzten 15 Minuten war Ingolstadt nach einer Roten Karte für Malte Karbstein in Überzahl.