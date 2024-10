3. Liga: Geld-Deadline an Halloween! Chaos bei 1860

Vor dem 31. Oktober herrscht bei 1860 München wieder höchste Alarmstimmung. Fehlendes Geld will der Investor bereitstellen - natürlich nicht ohne Bedingungen.

Der TSV 1860 München ist erneut in den Schlagzeilen – positiv sind diese aber mitnichten. Bei den Löwen spuckt mal wieder ein Schreckgespenst umher. Genauer gesagt die am 31. Oktober endende Frist für die Einreichung der Fortführungsprognose der GmbH & Co. KGaA des Klubs.