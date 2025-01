3. Liga: Trainer-Überraschung bei 1860 München

Nach der Entlassung von Trainer Argirios Giannikis hat der TSV 1860 München eine echte Überraschung aus dem Hut gezaubert. Wie SPORT1 schon am Nachmittag berichtet hatte, wird Patrick Glöckner neuer Löwen-Coach. Das gaben die Münchner am Abend offiziell bekannt.

Der 48-Jährige hatte bis März 2023 bei Hansa Rostock an der Seitenlinie gestanden. Zuvor war der gebürtige Bonner bereits bei Waldhof Mannheim, dem Chemnitzer FC und Viktoria Köln aktiv.

„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe beim TSV 1860 München“, wird Glöckner in einer Mitteilung zitiert. „Ich habe mich bereits umfassend mit den Löwen und der Mannschaft auseinandergesetzt. In den kommenden Tagen gilt es, intensiv zu arbeiten, um das Team in der Kürze der Zeit bestmöglich auf das Heimspiel gegen den VfB Stuttgart II vorzubereiten.“