1860 München wirft Trainer raus

Argirios Giannikis ist nicht länger Trainer beim TSV 1860 München. Das gab der Verein am Montag bekannt. Wer sein Nachfolger wird, ist noch unklar.

Der TSV 1860 München hat die Reißleine gezogen und Trainer Argirios Giannikis entlassen. Wie der Drittligist bekannt gab, muss neben dem 44-Jährigen auch Co-Trainer Franz Hübl gehen. Das ist die Konsequent aus der 0:4-Klatsche in Saarbrücken am vergangenen Wochenende. Aus den vergangenen sechs Drittliga-Partien holten die Löwen lediglich einen Dreier. Viermal gingen sie als Verlierer vom Platz.

Nach 20. Spieltagen steht 1860 lediglich auf dem 14. Platz - vier Punkte vor der Abstiegszone. „Agi Giannikis hat die Löwen in der vergangenen Saison nach einer Serie von Niederlagen übernommen, die Mannschaft stabilisiert und schlussendlich zum Klassenerhalt geführt“, wird Geschäftsführer Dr. Christian Werner in einer entsprechenden Mitteilung zitiert. „In der laufenden Saison ist die Mannschaft nun aber hinter den Erwartungen zurückgeblieben.“

Mit zahlreichen Transfers vor der Saison und einer konstant guten Jugendarbeit wollten die Löwen in diesem Jahr ganz vorne angreifen und endlich wieder in die 2. Liga zurückkehren. Doch jetzt sieht die Lage völlig anders aus. Statt Hoffnungen auf den Aufstieg drohen Existenzängste.

„Ich war jeden Tag mit voller Freude und mit vollem Engagement Cheftrainer des TSV 1860 München und bin mir sicher, dass wir im Team die aktuelle Situation gemeistert hätten“, sagte Giannikis nach seiner Entlassung: „Wenn ich auf die Zeit hier in München zurückblicke, denke ich an viele positive Erlebnisse, wie den Klassenerhalt durch den Sieg in Essen. Ich werde den Klub immer im Herzen behalten.“