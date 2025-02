Neuer wieder betroffen: Löwen-Fans beleidigen Stars des FC Bayern übel

Am Rande der klaren Heimpleite gegen Arminia Bielefeld fallen Banner in der Westkurve auf. Die Löwen-Fans schießen gegen den FC Bayern.

Am Rande der klaren Heimpleite gegen Arminia Bielefeld fallen Banner in der Westkurve auf. Die Löwen-Fans schießen gegen den FC Bayern.

Bei den Löwen brennt es lichterloh. Nach der nächsten Klatsche gegen Arminia Bielefeld an der Grünwalder Straße ist die Stimmung beim TSV 1860 München am Tiefpunkt angekommen. Die Löwen-Fans machten ihrem Ärger kurz nach der Pause Luft - im Visier hatte die Westkurve aber nicht die ausbaufähige Leistung ihrer Mannschaft, sondern ein Fotoshooting des Stadtrivalen vom FC Bayern München.

Nach der Pause waren in der besagten Westkurve drei Plakate zu sehen. Darauf beleidigten die Fans der Löwen die Spieler des Rekordmeisters auf übelste Art und Weise: „In der seelenlosen Pampa daheim, aber zum Fotoshooting nach Giesing rein. Rote Huren raus aus unserer Kurve.“

Unter der Woche hatte der FC Bayern sein Sondertrikot zum 125-jährigen Vereinsjubiläum auf den Markt gebracht. Teil der Vorstellung des neuen Trikots waren auch Bilder aus der Westkurve des Grünwalder Stadions, in dem an Spieltagen der Löwen üblicherweise die Ultras stehen.

Neuer und Co. als Zielscheibe

Die Fans der Sechziger fielen mit den Plakaten nicht das erste Mal in dieser Partie auf. In der 18. Spielminute zündeten die Anhänger Pyrotechnik und brannten in der Westkurve ein regelrechtes Feuerwerk ab. Der DFB wird die Löwen auch deswegen womöglich zur Kasse bitten.