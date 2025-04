"Habe da noch mehr Bock drauf!" Ex-Stürmer bleibt TV-Experte

Nach dem Finaleinzug seiner Arminia im DFB-Pokal darf sich Bielefeld-Legende Fabian Klos über die nächste positive Entwicklung freuen: Der 37-Jährige verlängert seinen Vertrag als TV-Experte bei MagentaSport und wird auch in der kommenden Saison die 3. Liga am Mikrofon begleiten. Das teilte der Streamingdienst am Donnerstag mit.