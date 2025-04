Ismaik widerspricht Hoeneß vehement!

Der langjährige Investor Hasan Ismaik will beim TSV 1860 München aussteigen. Das gab der 47-Jährige im Rahmen der Dreharbeiten für die neue ARD -Doku-Serie „Rise&Fall of 1860″ bekannt.

Noch am Sonntagabend stellte sich der Jordanier in der BR-Sendung Blickpunkt Sport per Schalte in einem Gespräch mit Moderator Markus Othmer und erklärte seine Entscheidung, beim Traditionsklub aussteigen zu wollen.