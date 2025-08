Bewegende Geste für trauernden FC-Bayern-Keeper: "Das ist für die Familie Ulreich"

„Heute war ich besonders motiviert“, sagte Niederlechner nach dem 1:1 zum Drittliga-Auftakt bei Rot-Weiss Essen bei Magenta Sport . Er sei Löwe durch und durch, doch die Nachricht vom Tod von Ulreichs Sohn habe ihn am Vormittag erschüttert.

Niederlechner: „Ich habe heute Morgen ein paar Tränen verdrückt“

„Wir kennen die Familie Ulreich sehr gut. Unsere Kinder haben miteinander gespielt. Ich habe mich so stark bemüht, dass ich heute ein Tor mache für die Familie. Ich habe heute Morgen schon ein paar Tränen verdrückt, weil das ein unglaublicher Schicksalsschlag ist. Es tut mir auch total leid für die Familie“, sagte der 34-Jährige.

Niederlechner war daher sehr froh über seinen Treffer in der 68. Minute. „Das ist für die Familie Ulreich. Weil es so eine coole Familie ist. Alle Gedanken zur Familie und ich drücke die Daumen, dass es bald wieder in eine besser Richtung geht“, ergänzte der Angreifer.