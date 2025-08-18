Drittliga-Aufstieg: Neuendorf unterstützt Reform

SID 18.08.2025 • 05:38 Uhr Der DFB-Präsident ist dafür, dass Meister aufsteigen. Eine Arbeitsgruppe soll gebildet werden.

Bernd Neuendorf unterstützt eine Reform der umstrittenen Regelung zum Aufstieg in die 3. Liga. „Ich halte das Anliegen für berechtigt. Meister müssen aufsteigen. Aber wenn es um die Umsetzung geht, wird es komplizierter“, sagte der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vor einem Treffen der Regional- und Landespräsidenten am Montag bei Sky: „Bislang hat keiner der Befürworter konkrete Vorschläge gemacht – und genau da liegt das Problem. Der Teufel steckt im Detail.“

Seit 2019 steigen aus den fünf Regionalligen nur die Meister der Staffeln Südwest und West immer auf. Die Viertliga-Titelträger im Nordosten, Norden und Bayern dürfen per Rotationsprinzip nur alle drei Jahre direkt hoch. Die restlichen beiden Meister müssen in ein Play-off um den letzten Aufstiegsplatz.