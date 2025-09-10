1860 München: Spektakuläres Lehmann-Gerücht!

Johannes Vehren 10.09.2025 • 14:50 Uhr Spektakulärer Interessent für die Anteile von Hasan Ismaik bei 1860 München? Jens Lehmann meint es offenbar ernst.

Kommt es zu einem Hammer beim TSV 1860 München? Wie die Abendzeitung berichtet, soll Torhüter-Legende Jens Lehmann Interesse an den Anteilen von Investor Hasan Ismaik angemeldet haben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bereits im Sommer war es fast zum Verkauf der Anteile des Jordaniers gekommen. Der Verein vermeldete ihn bereits als fix. Doch der Deal mit einer Schweizer Familienholding zerschlug sich.

Nun offenbar ein weiterer Anlauf - denn laut eines Berichts der AZ hat Lehmann „sehr konkrete Pläne“ für einen Einstieg bei den Sechzgern.

Demnach möchte der ehemalige Nationaltorwart aber nicht nur als Investor dienen, sondern als „Head of Sport“ fungieren. Darüber hinaus sollen seine Bestrebungen sein, weitere prominente Ex-Spieler des TSV ins operative Geschäft einzubeziehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

1860 dementiert Lehmann-Gerüchte

Doch Lehmann soll ganz groß denken! So strebe er einen Stadionneubau mit bis zu 50.000 Plätzen in München-Riem an. Dies soll zwischen 250 und 350 Millionen Euro kosten.

Im Moment suche der 55-Jährige weltweit nach finanzstarken Partnern suchen. Für den Kauf der Ismaik-Anteile stehe ein Preis zwischen 25 und 30 Millionen Euro im Raum.

Die Löwen selbst dementieren die Gerüchte jedoch in Person von Präsident Gernot Mang: „Da ist nichts dran, deswegen gibt es dazu nichts zu sagen“, sagte er der tz. Laut der Zeitung würden die Spekulationen innerhalb des Klubs zum jetzigen Zeitpunkt nicht sehr ernst genommen werden. Und: Gegenüber der Abendzeitung wollte Lehmann selbst keine Auskunft geben.